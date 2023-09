Kein böses Blut bei Chase Stokes Ex und Freundin Kelsea!

Die Fans finden es sehr erwachsen! Wie glücklich Chase Stokes (31) und Kelsea Ballerini (30) sind, ist kaum zu übersehen. Immer wieder zeigen der Schauspieler und die Country-Sängerin, dass sie total verliebt sind. Vorher hatte der Outer Banks-Star eine Beziehung mit Madelyn Cline (25) geführt. Wie stehen die Frauen denn zueinander? Dass kein böses Blut zwischen ihnen fließt, zeigen Kelsea und Madelyn jetzt!

Kurz nach den VMAs teilte die "What Breaks The Ice"-Darstellerin ein paar Bilder ihres Red-Carpet-Auftritts auf Instagram. Nicht nur Madelyns Fans sind ganz entzückt von ihrem Look, sondern auch Kelsea! "Du sahst unglaublich umwerfend aus und ich bin froh, dass ich dich endlich mal umarmen konnte", kommentierte die "I Quit Drinking"-Interpretin die Schnappschüsse. Anscheinend trafen sie auf der Veranstaltung das erste Mal aufeinander und komisch war es wohl nicht.

Madelyn reagierte auf die lieben Worte und machte der Neuen ihres Ex-Freundes ebenfalls ein niedliches Kompliment: "Ich bin so glücklich, dass ich dich, wunderschönes Mädchen, mal drücken konnte." Ihre Communitys rasten aus. "Wow, das ist so süß, ihr seid so reif", schwärmt beispielsweise ein User.

Getty Images Kelsea Ballerini im April 2023 in Austin

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Jahr 2023

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

