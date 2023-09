Verliebt in Venedig: Chase Stokes und seine Kelsea turteln

Sie können die Finger nicht voneinander lassen! Chase Stokes (30) könnte wohl kaum glücklicher sein: Der Outer Banks-Star ist mit der Countrysängerin Kelsea Ballerini (29) zusammen. Wie verliebt sie sind, ist kein Geheimnis. Denn bei jeder Möglichkeit präsentieren sie ihr großes Glück. Nun ging es für die beiden nach Europa auf ein Event: In Venedig können Chase und Kelsea die Finger nicht voneinander lassen!

Die Turteltauben machten sich für eine Party auf den Filmfestspielen in Venedig schick, wie Bilder zeigen, die People vorliegen. In einem Partnerlook in Schwarz posierten sie für die Kameras – und da fing die Turtelei auch schon an. Kelsea gab Chase liebevoll einen Kuss auf seine Wange. Der Schauspieler strahlte dabei bis über beide Ohren.

Trotz ihrer deutlich erkennbaren Verliebtheit will es das Paar wohl langsam angehen lassen. Eine Verlobung stehe noch nicht im Raum, betonte ein Insider vor Kurzem gegenüber Us Weekly: "Sie funktionieren so gut, weil sie Spaß miteinander haben. Sie haben eine unkomplizierte Beziehung und können einfach sie selbst sein!"

ActionPress Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023 in New York

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes im Mai 2023

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Jahr 2023

