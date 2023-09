Neuer Kardashian-Trailer: Kourtney hasst ihre Schwester Kim!

Kim (42) und Kourtney Kardashian (44) fahren ihre Krallen aus! Am 28. September ist es endlich so weit: "The Kardashians" geht in die nächste Runde. Von Disney+ gibt es nun einen Trailer zur vierten Staffel der Realityshow – und der verspricht mal wieder Drama vom Feinsten! "Du bist ein anderer Mensch, du hasst uns. Wir alle reden darüber", wirft Kim ihrer großen Schwester während eines Telefonats vor. Daraufhin platzt Kourtney der Kragen: "Du bist bloß eine Hexe und ich hasse dich!"

