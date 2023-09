Trotz Romanze: Leonardo DiCaprio mit vielen Models am Feiern

Er kann es einfach nicht lassen. Leonardo DiCaprio (48) steht auf jüngere Frauen – das sollte mittlerweile allseits bekannt sein. Nahezu wöchentlich scheint der Schauspieler eine Romanze mit einer neuen Dame zu haben. Aktuell soll Leo das Model Vittoria Ceretti (25) daten. Mit ihr soll es dem Hottie auch ziemlich ernst sein. Dennoch: Inmitten der Romanze ist der Titanic-Darsteller jetzt wieder mit anderen Models am Feiern.

Leonardo wurde laut Mirror gesehen, wie er nach der Vogue World Show am Donnerstag mit anderen Models in einem privaten Klub in London die Nacht durchfeierte. Der Hollywood-Star schien ganz in seine Gedanken vertieft zu sein, als er zur offiziellen Afterparty des Mode-Events im Herzen der britischen Hauptstadt in den mondänen Club ging. Der 48-Jährige entschied sich für einen komplett schwarzen Look und eine passende Baseballkappe, als er sich in den Veranstaltungsort schlich.

Ob Vittoria das so gut gefällt? Ein Freund, der Leo nahesteht, sagte der Daily Mail: "Vittoria ist ein wunderschönes Mädchen, aber Leonardo ist natürlich die meiste Zeit von vielen schönen Mädchen umgeben. Aber er verehrt sie und sie ihn und sie haben diesen Sommer viel Zeit miteinander verbracht und romantische Reisen unternommen." Es scheint wirklich so, als würde es bei den beiden ernst werden.

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio, Mai 2023

