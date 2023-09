Leonardo DiCaprio knutscht mit neuer Flamme Vittoria Ceretti

Zwischen den beiden sprühen die Funken! Leonardo DiCaprio (48) genießt derzeit sein Single-Leben in vollen Zügen – so wurden ihm in den vergangenen Monaten einige Romanzen nachgesagt. Doch seit einigen Wochen scheint es so, als hätte ihn eine Frau besonders um den Finger gewickelt: Die italienische Laufstegschönheit Vittoria Ceretti (25). Bislang haben die beiden versucht, ihre Liebelei hinter verschlossenen Türen zu halten. Doch jetzt wurden Leo und Vittoria beim Knutschen erwischt!

Wie ein Video, das Page Six vorliegt, zeigt, haben der Schauspieler und das Model eine wilde Nacht miteinander verbracht – und zwar in einem Partyklub auf der Sonneninsel Ibiza! Doch einfach nur miteinander zu tanzen, reicht den beiden Turteltauben wohl nicht: In dem Clip ist zu sehen, wie die Brünette ihre Arme um den Titanic-Darsteller schlingt und sie innig miteinander knutschen. Die Leute um sich herum haben die zwei dabei wohl komplett vergessen.

Noch vor einer Woche wurden Leo und Vittoria schon einmal gemeinsam gesichtet: Die beiden waren zusammen in Los Angeles unterwegs. Doch das Gebäude, in dem sie Zeit miteinander verbrachten, verließen sie auf getrennten Wegen: Der Hollywoodstar schlich sich aus der Hintertür, während die Beauty den Vorderausgang nutzte.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

