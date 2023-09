Über 10.000 Euro erbeutet: Einbruch bei Andreas Ellermann!

Andreas Ellermann dürfte jetzt ziemlich sauer sein! Der Millionär ist für seine große Hilfsbereitschaft bekannt. In diesem Jahr hat er Nadja Abd el Farrag (58) zum Beispiel eine Wohnung und Jobs verschaffen. Abgesehen davon unterstützt er Menschen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in wirtschaftlicher Not befinden. Doch nun wurde in das Haus seiner Stiftung eingebrochen!

Gegenüber Bild verrät der Unternehmer: "Vermutlich kamen die Einbrecher über das große Panoramafenster im Festsaal." Sie entwendeten eine teure Musikanlage, Mikrofone und eine Profi-Kameraausrüstung. Der Wert der Beute liege bei über 100.000 Euro. Außerdem sollen die Täter bewusst einige Kabel durchtrennt haben, um einen besonders hohen Schaden anzurichten.

Andreas macht die Tat besonders traurig, weil sie die Ärmsten der Gesellschaft treffe. "Seit mehr als neun Jahren kümmert sich meine Stiftung um Menschen, die von Altersarmut betroffen sind. Das Stiftungshaus betreibe ich als soziales Haus seit 2015", erklärt der Ex von Patricia Blanco (52). Nun möchte er die Täter fassen. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, hat er eine Belohnung ausgesetzt.

Lenthe, Andre Naddel und Andreas Ellermann im August 2023

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann an Ostern

ActionPress Andreas Ellermann, Unternehmer

