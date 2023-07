Mit Andreas Ellermann: Nadja Abd el Farrag tritt wieder auf!

Nadja Abd el Farrag (58) stellt sich wieder der Öffentlichkeit! Monatelang war sie von der Bildfläche verschwunden, galt zeitweise sogar als vermisst. Um die Finanzen der Ex von Dieter Bohlen (69) steht es aktuell wieder schlecht – doch sie kann auf die Unterstützung von Andreas Ellermann zählen! Der Millionär hat ihr nicht nur eine Wohnung und erste Jobs besorgt, sondern auch zwei Schlagerhits mit ihr neu aufgenommen! Damit werden Naddel und Andreas nun auch auftreten…

Ihr Comeback als Sängerin will die Moderatorin schon am kommenden Samstag feiern. Zusammen mit Andreas wird sie beim Hamburger Schlagermove auftreten – vor rund 500.000 Schlagerfans! Auf Instagram teilt Naddel ein Video, in dem sie gemeinsam mit dem Ex-Verlobten von Patricia Blanco (52) in einem kleinen Studio gut gelaunt ins Mikro trällert. Bei dem ersten Live-Auftritt wollen sie die klassischen Schlagerhits "Fiesta Mexikana" sowie "Ich bin verliebt in die Liebe" performen. "Nicht verpassen!", kündigt Nadja verheißungsvoll an.

Gegenüber Bild machte die TV-Bekanntheit bereits deutlich, wie sehr sie sich über das Wiederbeleben ihrer Gesangskarriere freut. "Toll, dass Andreas das mit mir macht. Endlich kann ich wieder singen. Ich bin ihm sehr dankbar für die Chance", schwärmte sie über ihren Gönner.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Naddel, TV-Bekanntheit

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im Juli 2023

