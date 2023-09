Ashton Kutcher und Mila Kunis fürchten, gecancelt zu werden!

Könnte ihnen die Unterstützung von Danny Masterson (47) etwa im Nachgang noch schaden? In den vergangenen Tagen hatten Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (40) für eine Menge negativer Schlagzeilen gesorgt: Das Paar gab an, den verurteilten Danny Masterson zu unterstützen. Inzwischen haben sich die beiden Schauspieler dafür entschuldigt. Dennoch fürchten Ashton und Mila nun, zukünftig in Hollywood gecancelt zu werden!

Gegenüber Daily Mail plaudert ein Insider aus, dass der 45-Jährige und die "Black Swan"-Darstellerin befürchten, dass ihre Schauspielkarrieren nun in Gefahr seien. "Sie haben das berechtigte Gefühl, dass sie fallen gelassen werden. Bei all den Leuten, die gegen sie wettern, wird das nicht so schnell verschwinden, und das spüren sie", teilt die Quelle mit. Das Paar hoffe, dass schon bald Gras über die Sache wachse und die Leute alles wieder vergessen.

Doch erste Konsequenzen wurden bereits gezogen. Ashton gab vor Kurzem seinen Rückzug aus einer Organisation gegen sexuellen Missbrauch bekannt. "Opfer sexuellen Missbrauchs werden seit Jahren zum Schweigen gebracht und die von mir eingereichte Erklärung ist ein weiteres schmerzliches Beispiel für die Infragestellung von Opfern, die mutig genug sind, von ihren Erfahrungen zu berichten", teilt er in einem Statement auf der Seite der Organisation Thorn mit.

Ashton Kutcher, Mila Kunis und Danny Masterson, Schauspieler "Die wilden Siebziger"

Ashton Kutcher und Mila Kunis im April 2023

Ashton Kutcher im April 2023

