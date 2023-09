Eifersucht? Mauricio Umansky mag angebliche Affäre von Kyle

Mauricio Umansky findet nur positive Worte für die angebliche Affäre seiner Frau Kyle Richards. Bereits seit Monaten machen Gerüchte die Runde, dass die Ehe der beiden TV-Stars auf der Kippe steht. Zudem wird über eine Romanze zwischen der Schauspielerin und Morgan Richards spekuliert. Das scheint ihren Gatten jedoch wenig zu beeindrucken. Mauricio machte nun deutlich, dass er kein Problem mit Morgan habe.

In einem Video, das TMZ vorliegt, wird der 53-Jährige von Paparazzi gefragt, was er von der angeblichen Affäre seiner Ehefrau hält. "Ich liebe sie", betont der "Buying Beverly Hills"-Star daraufhin. Er sei ein großer Fan der Musikerin und möge ihre Songs. "Sie ist großartig", stellt Mauricio klar. Er würde sich sogar freuen, wenn die 28-Jährige ihn im Studio bei seinen Auftritten bei Dancing with the Stars unterstützt.

Nur wenigen Wochen zuvor hatte er gegenüber Entertainment Tonight verraten, wie es um seine Beziehung mit Kyle steht. "Wir arbeiten uns durch alle unsere Probleme. [...] Wir versuchen, uns nicht von der Presse beeinflussen zu lassen und von all den sozialen Medien und all den Dingen, die passieren", hatte Mauricio klargestellt. Sowohl er als auch seine Frau seien derzeit glücklich.

Anzeige

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

Anzeige

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de