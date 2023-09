Russell Brand reagiert erstmals auf Vergewaltigungsvorwürfe

Er spricht Klartext – oder doch nicht? Normalerweise sorgt der Comedian Russell Brand (48) für Lacher und nicht Negativschlagzeilen. Jedoch sieht er sich aktuell mit Anschuldigungen konfrontiert – und diese sind mehr als schwerwiegend. Demnach wird er der Vergewaltigung, der sexuellen Übergriffe und des emotionalen Missbrauchs beschuldigt. Doch was sagt der "Männertrip"-Darsteller zu all dem? Mit einem kryptischen Video meldet sich Russell erstmals nach den Vorwürfen zu Wort.

In einem Instagram-Video weist der Schauspieler die Anschuldigungen zurück. Er setze sich gegen "äußerst ungeheuerliche und aggressive Angriffe" zur Wehr. Demnach hatte er zuvor ein Schreiben von einem "Mainstream-Medien-TV-Unternehmen" bekommen. Darin seien "einige sehr ernsthafte Behauptungen [enthalten gewesen], die ich absolut zurückweise", sagt er weiter in dem knapp dreiminütigen Clip. "Die Anschuldigungen betreffen eine Zeit, als ich noch […] jeden Tag in den Zeitungen und im Kino zu sehen war. [...] Ich war damals sexuell sehr, sehr freizügig. Die Beziehungen, die ich zu dieser Zeit hatte, waren immer einvernehmlich", fügt Russell hinzu.

Der Schauspieler und Comedian war vor allem als der Mann an der Seite von Sängerin Katy Perry (38) weltweit bekannt geworden. Die beiden hatten sich im Jahr 2010 das Jawort gegeben. Jedoch war die Beziehung und somit auch die Ehe der Stars nur zwei Jahre darauf zerbrochen.

Getty Images Russell Brand, Comedian

Getty Images Russell Brand, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Russell Brand im Dezember 2011

