Katja Krasavice soll auch Emmy Russ' Tattoo kopiert haben!

Kommen etwa immer mehr Geheimnisse ans Licht? Katja Krasavice (27) sorgte zuletzt mit ihrem neusten Tattoo für Schlagzeilen. Die Sängerin hat sich nämlich einen QR-Code tätowieren lassen, der direkt zu ihrem OnlyFans-Account führt. Sie prahlte damit, dass sie die einzige sei, die sich so was trauen würde. Doch der Realitystar Anastasia Hale hat sich genau das gleiche Motiv bereits vergangenes Jahr stechen lassen. Als Fans sie darauf hinwiesen, soll die Musikerin die Kommentare gelöscht haben. Nun erhebt auch Emmy Russ (24) Vorwürfe, dass Katja ihr ein Tattoo nachgemacht haben soll und es als ihre Idee ausgab.

Auf Instagram kommentierte die Blondine den Promiflash-Beitrag über Katjas angeblichen Ideenklau für das Tattoo mit den Worten: "Hat sie bei mir auch gemacht! Genau das gleiche Tattoo, an genau der gleichen Stelle. Kurz nach mir!" In ihrer Story äußerte sich Emmy noch mal genauer zu dem Sachverhalt. Emmy hatte sich eine Pistole knapp oberhalb des Knöchels tätowieren lassen. Wie Bilder belegen, hatte sich Katja nur wenige Wochen später das gleiche Motiv auf die Haut zaubern lassen. Emmy machte das ganze zwar ebenfalls publik, da sie zu dieser Zeit aber noch nicht so viel Reichweite hatte, schlug das Thema wohl keine Wellen.

Katja äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. In ihrer Instagram-Story erklärte sie allerdings, dass ihr bester Freund sie auf die Idee mit dem QR-Code gebracht habe. "Nur wegen Marwin habe ich diese krasse Idee für den QR-Code zu meinem OnlyFans-Account gehabt", schreibt sie. Dazu ein Bild eines Chats, der auf den 28. Februar 2021 datiert ist.

Anzeige

Instagram / nastyhale Anastasia Hale, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Sängerin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de