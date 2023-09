Nach Flirt mit anderem: Ellie Goulding mit Ehemann unterwegs

Was ist bei Ellie Goulding (36) nun Stand der Dinge? Die Sängerin ist eigentlich mit Caspar Jopling (31) verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Doch in der Ehe soll es schon länger kriseln. Zuletzt hatte es sogar Gerüchte gegeben, dass die Britin mit dem Politiker Zac Goldsmith anbandeln soll – die Romanze sei inzwischen jedoch beendet. Ellie hat sich angeblich dazu entschlossen, ihre Beziehung mit Caspar zu retten. Nun wurden sie zusammen bei einem Spaziergang gesehen.

Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Kunsthändler und die "Love Me Like You Do"-Interpretin Seite an Seite auf einer Straße im Westen von London. Beide sind lässig gekleidet. Caspar trägt zudem einen Roller sowie einen Helm, der offenbar seinem Sohn Arthur gehört – von dem fehlt auf den Fotos allerdings jede Spur.

Vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Mail Online erklärt, dass Ellie und Zac ihr Verhältnis beendet hätten. "Ellie möchte ihre Ehe um des gemeinsamen Sohnes willen in Ordnung bringen und Zac konzentriert sich voll und ganz auf seine Arbeit im Umweltschutz", hatte er verraten.

Getty Images Die vermeintliche Affäre von Ellie Goulding Zac Goldsmith

ActionPress Ellie Goulding im September 2023 in Hannover

WP Pix / SplashNews.com Caspar Jopling und Ellie Goulding, 2021

