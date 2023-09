Trotz Liaison: Ellie Goulding will Ehe mit Caspar retten

Die Ehe von Ellie Goulding (36) und Caspar Jopling (31) scheint noch nicht ein endgültiges Ende gefunden zu haben! Erst 2019 hatten die Sängerin und der Kunsthändler geheiratet. Doch angeblich geht das einstige Traumpaar seit einigen Wochen wieder getrennte Wege. Mittlerweile soll die "Love Me Like You Do"-Interpretin sogar eine Liaison mit dem Politiker Zac Goldsmith haben. Doch die Romanze hat Ellie nun beendet, um ihre Ehe mit Caspar zu retten!

Das behauptet nun ein Insider gegenüber Mail Online. Nachdem die beiden miteinander fotografiert wurden, soll auch der 31-Jährige Wind von der Liaison bekommen und seiner Frau ein Ultimatum gestellt haben – die Musikerin brach daraufhin den Kontakt zu Zac ab. "Ellie und Zac haben ihre Beziehung beendet. [...] Ellie möchte ihre Ehe um des gemeinsamen Sohnes willen in Ordnung bringen und Zac konzentriert sich voll und ganz auf seine Arbeit im Umweltschutz", so der Informant.

Das Management der 36-Jährigen soll laut dem Medium wiederholt bestritten haben, dass Ellie und Zac jemals zusammen waren oder dass sie außerhalb ihrer gemeinsamen Arbeit zur Rettung der Umwelt miteinander gesprochen hatten. Laut Quellen sollen sich die beiden aber immer wieder in einem Privatklub still und heimlich getroffen haben.

Getty Images Die vermeintliche Affäre von Ellie Goulding Zac Goldsmith

Getty Images Ellie Goulding, Juni 2023

WP Pix / SplashNews.com Caspar Jopling und Ellie Goulding, 2021

