"Plan deine Beerdigung": Kenneth Petty und Offset haben Beef

Was ist nur zwischen Kenneth Petty und Offset (31) vorgefallen? Bereits in der Vergangenheit hatten der Mann von Nicki Minaj (40) und der Partner von Cardi B (30) des Öfteren für negative Schlagzeilen gesorgt: So waren beide bereits wegen Drogen und Handgreiflichkeiten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Jetzt sorgen der gebürtige New Yorker und der Rapper erneut für jede Menge Wirbel: Kenneth und Offset haben mächtig Streit!

Im Netz kursiert ein Video, das den 45-Jährigen gemeinsam mit ein paar Freunden vor dem angeblichen Hotel von Offset zeigt. Zudem ist zu hören, wie er eine Drohung an den Musiker ausspricht. "Plan den Urlaub, du wirst deine Beerdigung planen", ruft Kenneth darin. Warum Nicki Minajs Mann diese Drohung an Offset ausspricht, ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Fans der beiden vermuten, dass die Begegnung von Nicki und Cardi B bei den VMAs maßgeblich für den Streit gewesen sein könnte. Die beiden Musikerinnen haben bereits seit längerer Zeit Streit. 2018 war es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen: Die 30-Jährige hatte auf einer Party einen High Heel nach der "Super Bass"-Interpretin geworfen.

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B im Februar 2023

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty

Anzeige

Denkt ihr, es wird bald rauskommen, was der Grund für den Streit von Kenneth und Offset ist? Ja, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de