Prinz William und Sohn George fliegen bald nur noch getrennt

Prinz William (41) und Sohn Prinz George (10) wird es bald wohl nicht mehr im Doppelpack geben – zumindest über den Wolken. Schon heute steht fest, dass der kleine Royal einmal den britischen Thron besteigen wird. Doch bis es so weit ist, erwarten den Zehnjährigen noch so einige Änderungen und Regeln. Und eine ganz besondere kommt ins Spiel, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat. Dann heißt es: William und George dürfen nicht mehr gemeinsam in einem Flugzeug reisen.

Im Genauen besagt die Regel, dass der junge Thronfolger, sobald er das Alter von 12 Jahren erreicht hat, nur noch getrennt von seinem Vater fliegen darf. Der Grund ist dafür recht simpel: Es geht hier einzig um den Schutz der Zukunft der Monarchie. Der frühere Pilot von König Charles (74), spricht in der Sendung "A Right Royal Podcast" des HELLO! Magazins über diese Regelung: "Interessanterweise flogen wir alle vier: den Prinzen, die Prinzessin, Prinz William und Prinz Harry, bis Prinz William 12 Jahre alt war. Danach musste er ein separates Flugzeug nehmen."

Erst vor wenigen Wochen hatte People mehrere Theorien veröffentlicht, wann genau George wohl von seinen zukünftigen royalen Pflichten erfahren haben soll. Der Designer Amaia Arrieta, der den kleinen Prinzen und dessen Geschwister einkleidet, hatte vermutet: "Ich glaube, George weiß das schon fast seit dem Anfang."

Prinz George und Prinz William

Prinz George, 2022

Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

