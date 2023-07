Wann erzählte Prinz William George, dass er mal König wird?

Schon jetzt steht fest, dass die Kleinsten irgendwann mal an der Spitze der Monarchie stehen werden! Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 übernahm ihr Sohn König Charles III. (74) den Platz auf dem Thron. Wenn Charles eines Tages stirbt, wird sein erstgeborener Sohn Prinz William (41) zum Regenten Großbritanniens gekrönt. In ferner Zukunft ist dann auch dessen erstgeborener Sohn – der kleine Prinz George (9) – an der Reihe. Aber wann erfuhr George eigentlich von seinen zukünftigen Pflichten als König?

Zu dieser Frage gebe es laut einem Bericht von People mehrere Theorien von Royal-Experten. Der Autor Robert Lacey behauptet zum Beispiel, dass William und Prinzessin Kate (41) ihrem Sohnemann schon 2020 von seiner Zukunft auf dem Thron erzählt haben. Der Designer Amaia Arrieta, der George und dessen Geschwister Charlotte (8) und Louis (5) einkleidet, vermutet hingegen: "Ich glaube, George weiß das schon fast seit dem Anfang. Er hatte schon immer eine prominentere Rolle – es gab viele Events mit seiner verstorbenen Urgroßmutter und seinem Urgroßvater, auf denen er ohne seine Geschwister war."

In der Vergangenheit hatte William bereits persönlich über das Thema gesprochen! Im Jahr 2016 hatte der dreifache Vater gegenüber BBC erklärt: "Der richtige Moment und Ort wird kommen. Gerade geht es nur darum, ein sicheres und stabiles Umfeld für ihn zu schaffen und ihm so viel Liebe wie möglich zu geben." Ob und wann dieser "richtige Moment" inzwischen gekommen war, ist aber nicht offiziell bekannt.

Anzeige

Hugo Burnand Prinz William, König Charles III. und Prinz George im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Die Cambridges im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de