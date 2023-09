Ein Jahr trocken: Blac Chyna feiert stolz einen Meilenstein

Sie kann stolz auf sich sein! Blac Chyna (35) macht eine komplette Wandlung durch. Vor einem Jahr hatte sich die Rapperin dazu entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken und ihr Leben drastisch zu verändern. Unter anderem löschte Angela White, wie Chyna mit bürgerlichem Namen heißt, ihren erfolgreichen OnlyFans-Account und ließ sich Implantate aus dem Po und den Brüsten sowie Filler aus den Lippen entfernen. Den Jahrestag ihres neuen Lifestyles kann sie nun zum ersten Mal feiern: Blac Chyna ist seit einem Jahr trocken.

"Am 14. September 2022 habe ich beschlossen, dass ich mit dem Alkohol fertig bin. Dieser Prozess ist nicht einfach, aber ich habe es geschafft und ich habe vor, weiterhin trocken zu bleiben", schreibt das Model stolz zu ein paar Schnappschüssen auf Instagram. Zusammen mit ihrer Mama Tokyo Toni, die sie auf dem Foto auf die Wange küsst, feiert die Musikerin den großen Meilenstein. "Angela White ist unaufhaltsam, klug, schön, mutig, eine großartige Mutter und eine großartige Freundin", schreibt die zweifache Mama über sich selbst und feiert ihren Erfolg.

Vor einigen Monaten erklärte die Beauty in einem Interview mit People, was sie dazu inspiriert hatte, ihr Leben zu verändern. "Ehrlich gesagt, es kam einfach über mich. In den letzten Monaten habe ich mir gesagt, dass ich mich auf drei Dinge konzentrieren werde, also habe ich meine Einstellung geändert: Training, Nüchternheit und die Bibel. Das ist alles", erinnerte sich die Ex von Robert Kardashian (36).

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Rapperin

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Rapperin

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna im Juli 2023

Anzeige

Denkt ihr, Blac Chyna wird ihre Fans weiter an ihren Erfolgen teilhaben lassen? Ja, auf jeden Fall! Na ja, ich weiß nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de