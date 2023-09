Es wird heiß: Laura und Leon weihen "Love Island"-Suite ein!

Laura und Leon gehen auf Tuchfühlung! Bei Love Island verstehen sich die beiden Kandidaten schon seit dem ersten Tag sehr gut. Schnell tauschten die Kölnerin und der Erdinger die ersten Küsse. Als Granate Celine Interesse an Leon bekundete, kriselte es aus Eifersucht bei den Turteltauben. Doch nun ist alles wieder in bester Ordnung: Laura und Leon kommen sich in der Private Suite ganz nah...

In der heutigen Folge dürfen die Islander darüber abstimmen, welches Couple das größte Potenzial in Sachen Liebe hat. Die Wahl fällt auf Laura und Leon – dafür werden sie mit einer romantischen Nacht in der Private Suite belohnt! Die Zweisamkeit kommt den beiden gelegen: Nach heißen Küssen in der Badewanne verschwinden sie unter der Decke! "Kannst du dich zusammenreißen?", haucht Laura ihren Partner zu. Wie weit das Paar wirklich geht, bleibt aber offen...

Doch nicht nur körperlich, auch emotional stimmt es einfach bei dem 25-Jährigen und seinem zwei Jahre jüngeren Couple. "Ich würde schon sagen, dass ich verknallt bin", gesteht Leon im Einzelinterview. Und auch Laura gibt zu, in seiner Gegenwart völlig nervös zu sein.

RTL2 Laura und Leon, "Love Island"-Kandidaten 2023

RTL2 Leon und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island"

