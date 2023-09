"Hyäne K.": Natalie Volk ächzt gegen GNTM-Chefin Heidi Klum

Nathalie Volk (26) rechnet mit ihrer einstigen Mentorin Heidi Klum (50) ab – und zwar ziemlich gnadenlos! Die Influencerin trat 2014 durch ihre Teilnahme bei der Castingshow Germany's next Topmodel ins Rampenlicht. Als Liebling des Jurors Wolfgang Joop (78) schaffte es die Kandidatin damals sogar bis ins Halbfinale. Doch heutzutage verbindet Miranda DiGrande, wie sich das Model inzwischen nennt, offenbar vor allem negative Erfahrungen mit dem TV-Format. Jetzt schießt Nathalie nämlich scharf gegen die Chefjurorin Heidi!

In ihrem neuen Buch "In meinen eigenen Worten – Ein Tag ohne Lügen" ruft sich Nathalie unter anderem auch die Zeit am GNTM-Set in Erinnerung – und dabei lässt sie kein gutes Haar an Heidi. Sie nennt sie in dem Text sogar "Hyäne K.", berichtet von fieser Kritik und Blessuren, die sie sich während des Drehs zuzog. Unter anderem schreibt sie: "Für mich hat Hyäne K. wahrscheinlich etwa ein paar psychische Probleme."

Die Erfahrungen, die Nathalie bei "Germany's next Topmodel" machte, prägten sie wohl nachhaltig. Inzwischen wünscht sie sich nämlich sogar, dass der Sendung der Garaus gemacht wird. "Die Show sollte einfach abgesetzt werden", verdeutlicht sie gegenüber Bunte.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, einstige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de