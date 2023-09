"Love Island"-Celines Entscheidung: Hannes will doch nicht!

Dieses Couple war schnell wieder Geschichte! Bei Love Island bandelt Hannes Mörl mit Vanessa an. Doch dem Sohn von Markus Mörl (64) fällt es schwer, der Brünetten näherzukommen – sie ist ihm zu verschlossen. Mit Granate Celine scheint es besser zu klappen, die beiden viben ziemlich – und Hannes macht ihr schöne Augen! Bei der Paarungszeremonie entscheidet sie sich deshalb auch für ihn. Doch direkt danach macht Hannes schon wieder Schluss!

Direkt nach der Entscheidung kommt Hannes zu dem Entschluss, dass er Vanessa doch besser findet. "Ich will der ganzen Sachen einfach gerne noch eine Chance geben", erklärt er Celine. Die ist von Hannes Rückzug sehr überrascht– und extrem verletzt! "Es tut so weh", erklärt sie unter Tränen. Die Wuppertalerin könne nicht verstehen, wieso kein Mann sie kennenlernen wolle – und wieso der Student ihr so viele Komplement macht, nur um sie dann abzuschießen.

Doch wie steht Vanessa zu der ganzen Sache? Sie scheint mit ihrem neuem Couple Derryl eigentlich ganz glücklich. Und auch als es beim Spiel zum ersten Kuss zwischen Hannes und Celine kommt, bleibt sie cool. "Mir macht das nichts aus, weil wir ja kein Couple mehr sind", stellt sie klar.

Hannes und Vanessa bei "Love Island"

Celine, "Love Island"-Teilnehmerin

Hannes und Vanessa bei "Love Island"

