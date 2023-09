Mutmaßliches Opfer macht Brief an Russell Brand öffentlich

Diese Zeilen gewähren tiefe Einblicke. Seit einigen Tagen stehen schwere Vorwürfe gegen Russell Brand (48) im Raum. Fünf Frauen bezichtigen den Komiker der Vergewaltigung, des sexuellen Übergriffs und des emotionalen Missbrauchs. Die Vorfälle sollen zwischen 2006 und 2013 passiert sein. Bislang beharrt der Ex von Katy Perry (38) darauf, dass die Beziehungen einvernehmlich gewesen seien. Eines der mutmaßlichen Opfer veröffentlichte nun allerdings einen intimen Brief an Russell.

In einem Brief aus dem Jahr 2012, der Sunday Times vorliegt, schildert eine Frau namens Nadia ihre persönliche Sicht der Dinge nach der mutmaßlichen Vergewaltigung. "Du hast mich am 1. Juli zu Tode erschreckt, ich dachte, ich wäre in jeder Situation stark genug, um jemanden abzuwehren. [...] Du hast mich völlig fertiggemacht", schreibt das mutmaßliche Opfer und fügt hinzu: "Weißt du, was ich deinetwegen durchmachen musste? Was mein Körper durchmacht? Meine Gefühle und mein Körper sind auf den Kopf gestellt." Zudem bezeichnet sie Russell als einen Narzissten.

Erst vor wenigen Tagen ging ein Vogue-Interview seiner Ex-Frau aus dem Jahr 2013 viral – und in dem deutet Katy an, dass der 48-Jährige ein Machtproblem habe. "Als ich ihn kennenlernte, wollte er zuerst jemand Gleichgestellten. Ich glaube, dass starke Männer oft jemand Gleichgestellten wollen, aber dann sagen sie: 'Ich kann mit Gleichheit nicht umgehen'", erklärte die "Dark Horse"-Interpretin. Außerdem verriet sie, dass Russell nur schwer damit klargekommen sei, dass sie während ihrer Tour der Boss war.

Getty Images Russell Brand, Comedian

Getty Images Russell Brand im Oktober 2017

Getty Images Russell Brand und Katy Perry im April 2011

