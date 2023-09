Patricia Blanco verrät: Das erwartet "VIPs only!"-Zuschauer!

Darauf können sich die Fans besonders freuen! Nach dem Dschungelcamp und auch Promis unter Palmen wagt sich Patricia Blanco (52) nun an ein neues Format: "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt"! Die Kameras werden die Tochter des Sängers Roberto Blanco (86) bei ihrem Luxusleben begleiten. Genau das findet sie gut an dem Format. Aber was werden die Zuschauer denn sehen? Das verrät Patricia nun Promiflash!

"Was da passiert, ist ehrlich. Eine Mischung aus lustig, aber dann auch wieder nicht, weil es so privat und ehrlich ist", führt sie im Interview im Rahmen der "VIPs only!"-Dreharbeiten aus. Das Format scheint Patricia viel zu bedeuten: "Ich finde das einfach toll, wenn alles authentisch ist, deswegen gab es keinen Moment, bei dem ich es bereut habe, dass die Kamera dabei war." Wie echt es ist, wird dann im TV zu sehen sein.

Nicht nur sie schwärmt von den Dreharbeiten, sondern auch Walentina Doronina (23), die ebenfalls dabei ist. "Das Format ist privater als eine Reality-Show. Eher wie eine Doku. Man wird begleitet und ist nicht irgendwo gefangen in einer Villa mit verschiedenen Menschen, wo Kameras hängen", erläutert die diesjährige Sommerhaus-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash.

"VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" ab dem 18. September täglich um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Patricia Blanco im April 2016 in München

Patricia Blanco, 2022

