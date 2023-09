Qualitytime: So verbrachte Mariah Carey den Sommer mit Kids

Dieses Trio genießt die letzten Sonnenstrahlen offenbar in vollen Zügen! Im Jahr 2011 durften Mariah Carey (54) und ihr damaliger Ehemann Nick Cannon (42) Zwillinge auf der Welt begrüßen: Seither sind Moroccan (12) und Monroe (12) der ganze Stolz der US-amerikanischen Sängerin. Auf Social Media gewährt die "Touch My Body"-Interpretin gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben. So wie jetzt auch: So actionreich war Mariahs Sommer mit den Kids!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 54-Jährige jetzt einige private Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihren Zwillingen posiert. Neben einer großen Kochsession im Neoprenanzug und Badespaß mit Schwimmnudeln im Pool, präsentiert das Trio zudem stolz seinen tierischen Familienzuwachs: zwei niedliche Kätzchen. "Sommer verlängert – auch wenn ich es versuche, kann ich nicht loslassen! Wir stellen euch unsere neuen Adoptivfamilienmitglieder vor: Nacho & Rocky Jr.", schreibt Mariah dazu.

Erst vor einigen Monaten plauderte Papa Nick von seinem Verhältnis zu Monroe und Moroccan im "The Jason Lee Podcast". "Ich lasse sie laufen. Sie machen TikTok-Videos mit mir und all diese Sachen. Ich lasse ihnen ein bisschen mehr Freiheit, vor allem, wenn sie gerade ins Teenageralter kommen", verriet der Komiker. "Ich liebe es, aber Mariah möchte einiges lieber privat halten, was ich verstehe", erklärte er weiter.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe im September 2023

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe im September 2023

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

