Nick Cannon lässt seinen Kids mehr Freiheiten als Ex Mariah

Im Umgang mit sozialen Netzwerken sind sich Eltern nicht immer einig! Nick Cannon (42) hat gemeinsam mit der Sängerin Mariah Carey (54) Zwillinge. Die Zwölfjährigen sind die ältesten Kinder des Moderators. Moroccan Cannon (12) und Monroe Cannon (12) sind jetzt Teenager und die sozialen Medien werden für die Promi-Kids immer interessanter. Doch Nick und Mariah haben unterschiedliche Ansichten beim Umgang mit den Apps.

Der Komiker erzählte in dem "The Jason Lee Podcast" von seinen Kindern und seinem Verhältnis zu sozialen Medien. "Ich lasse sie laufen. Sie machen TikTok-Videos mit mir und all diese Sachen. Ich lasse ihnen ein bisschen mehr Freiheit, vor allem, wenn sie gerade ins Teenageralter kommen", gab der 42-Jährige zu. "Ich liebe es, aber Mariah möchte einiges lieber privat halten, was ich verstehe", erklärte er weiter seinen Umgang mit den Kids und Social Media.

Auch seine anderen zehn Kinder waren Thema in dem Podcast. Insgesamt hat der Regisseur zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Aber was hält seine Ex Mariah von dieser Situation? "Wenn wir miteinander reden, überprüft sie, wie es mir geht", erzählte er in dem Interview mit Jason Lee. "Sie ermutigt mich: 'Lass uns sicherstellen, dass wir jeden Tag auf der gleichen Seite stehen'", ergänzte der Komiker.

TikTok / nickcannon Nick Cannon, Moroccan Cannon und Monroe Cannon im Januar 2023

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Monroe und Moroccan

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

