Shannen Doherty bricht bei Serien-Reunion in Tränen aus

Shannen Doherty (52) wird emotional. Die Schauspielerin war vor allem durch ihre Rolle bei Beverly Hills, 90210 berühmt geworden. Die vergangenen Jahre waren aber nicht leicht für die US-Amerikanerin: Sie kämpft gegen den Krebs. Im Juni musste sie sich deswegen einer Strahlentherapie unterziehen. Jetzt trifft sie sich bei einer großen Reunion der 90er-Jahre-Serie mit ihren Co-Stars wieder. Dabei zeigt sich Shannen von ihrer emotionalen Seite.

Wie People berichtet, fand am Wochenende eine Reunion des "Beverly Hills, 90210"-Casts statt. Mit dabei waren neben Shannen auch unter anderem Tori Spelling (50), Jason Priestley (54) und Brian Austin Green (50). Am Ende bekam Shannen Standing Ovations vom Publikum – was sie zu Tränen rührte. "Vielen Dank. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, ständig zu weinen. Und das tue ich auch, wie es scheint. Ich habe einen Kampf um mein Leben, mit dem ich jeden Tag zu tun habe", erklärte Shannen daraufhin weinend.

Im Jahr 2015 hatte Shannen erstmals bekannt gegeben, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Zwei Jahre später war er dann zurückgegangen. Im 2020 war der Krebs allerdings zurückgekehrt, seitdem kämpft die Charmed-Darstellerin weiterhin tapfer.

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019

Instagram / theshando Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

