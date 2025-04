Nach Niederlage: Droht Lilly Becker nun der nächste Prozess?

Lilly Becker (48) steht nach einem Gerichtsurteil in München vor weiteren unangenehmen Konsequenzen, wie Bild berichtet. Die Ex-Frau von Boris Becker (57) wurde dazu verurteilt, ihrem ehemaligen Partner Pierre Uebelhack insgesamt 218.000 Euro zurückzuzahlen, die der TV-Manager ihr während ihrer Beziehung als Darlehen gewährt haben soll. Das Gericht stellte außerdem fest, dass Lilly vor Gericht bewusst falsche Aussagen gemacht haben könnte. Damit droht dem Model nicht nur eine hohe Zahlungsforderung, sondern möglicherweise auch ein Strafverfahren wegen versuchten Prozessbetrugs. Laut der Urteilsbegründung habe die amtierende Dschungelkönigin die Gelder als Schenkungen dargestellt, was das Gericht aber als widerlegte Schutzbehauptung eingestuft hat.

"Es muss letztlich sogar in Erwägung gezogen werden, dass eine der beiden Parteien nicht zur Wahrheit gefunden hat. Dieser Vorwurf ist gegen die Beklagte gerichtet, was ggf. strafrechtliche Weiterungen nach sich ziehen wird", sollen die Worte des Richters laut dem Newsportal gewesen sein. Hintergrund des Rechtsstreits ist die Beziehung der beiden zwischen 2018 und 2021. Während dieser Zeit hatte Pierre die 48-Jährige finanziell unterstützt, unter anderem bei Anwaltskosten und Steuerschulden. Pierre berichtete im Prozess, dass er selbst einen Kredit aufnehmen musste, um nicht in die roten Zahlen zu geraten. Lilly hingegen betonte, es sei nie über eine Rückzahlung gesprochen worden.

Erst zu Beginn des Jahres durfte sich Lilly über eine beachtliche Summe Geld freuen. Die Niederländerin gewann die diesjährige Dschungelcamp-Staffel und durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen. Doch das nette Sümmchen dürfte nach dem rechtskräftigen Urteil des laufenden Gerichtsprozesses deutlich schrumpfen, wie das Bild bereits berichtete. Bereits in der Vergangenheit sorgten familiäre und finanzielle Probleme für Diskussionen, auch während ihrer Ehe mit Boris. Zu der aktuellen Niederlage hat sich Lilly bisher noch nicht geäußert.

Getty Images Lilly Becker im Januar 2024

RTL Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

