"Love Island"-Doppel-Exit: So geht es Celine und Robert!

Damit hatten Celine und Robert nicht gerechnet! Am gestrigen Abend mussten gleich zwei Teilnehmer die Love Island-Villa verlassen: Die Zuschauer des Formats entschieden sich gegen Vanessa und Daniel. Doch damit nicht genug: Nach dem Doppel-Exit verkündetete Moderatorin Sylvie Meis (45), dass die Kandidaten selbst zwei weitere Islander rauswerfen müssen – ihre Wahl traf Celine und Robert. Gegenüber Promiflash verraten Celine und Robert jetzt, wie es ihnen nach ihrem Exit geht!

Im Promiflash-Interview macht die dunkelhaarige Beauty deutlich, dass der Exit einerseits überraschend für sie kam – dennoch habe sie es bereits geahnt: "Mir war klar, dass ich in die engere Auswahl falle." Dennoch habe sich Celine gewünscht, länger in der Villa zubleiben, wie sie ebenfalls verrät: "Ich habe natürlich gehofft, dass ich länger drin bleiben kann, aber am Ende kommt alles so, wie es sein soll." Robert hingegen hatte mit seinem Exit überhaupt nicht gerechnet.

Dennoch behalten die beiden "Love Island" gut in Erinnerung. "Die Zeit bei 'Love Island' war eine sehr spannende und aufregende Sache. Es hat viel Spaß gemacht", schwärmt Robert gegenüber Promiflash, während Celine betont: "Ich hatte sehr viel Spaß! [...] 'Love Island' ist einfach für immer ein Teil von mir."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Celine und Hannes bei "Love Island" 2023

RTL2 Derryl, Robert, Jeanine und Celine bei "Love Island"

RTLZWEI Derryl und Robert bei "Love Island" 2023

