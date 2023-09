Die "Love Island"-Kandidaten entscheiden: Sie fliegen raus!

Die Love Island-Teilnehmer haben entschieden! Seit rund einer Woche suchen Hannes, Jeanine und Co. in Griechenland nach der großen Liebe. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf eine besondere Änderung freuen – denn auch sie entscheiden, wer die Villa verlassen soll. So war am gestrigen Abend für Vanessa und Daniel Schluss. Doch damit nicht genug: Nach dem Doppel-Exit verkündetet Moderatorin Sylvie Meis (45), dass die Kandidaten selbst zwei weitere Islander rauswerfen müssen – und diese beiden müssen nun gehen!

Ein Mann und eine Frau müssen die Villa verlassen. Kandidatin Evi schießt sich schnell auf den Sohn von Markus Mörl (64) ein: "Für mich macht Hannes keinen Sinn, er hat null Potenzial, hier jemanden kennenzulernen." Die endgültige Entscheidung ihrer Kontrahentinnen fällt dann allerdings auf Robert, da er "sich nur saven will und unehrlich ist".

Und für wen entscheiden sich die Männer? Luca stimmt für Jeanine – doch ihr Ex-Flirt Fabi hat etwas dagegen: "Jeanine ist eine sehr, sehr korrekte Frau, sie hat einen guten Charakter und ich weiß, dass sie jemanden kennenlernen will, wenn jemand kommt!" Die Hotties entscheiden sich schließlich für Celine. "Ehrenkodex! Keiner verrät, wer wie gestimmt hat", ermahnt Fabi dabei die Männerrunde.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL II Die "Love Island"-Kandidatinnen 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Celine, "Love Island"-Teilnehmerin

RTL II Die "Love Island"-Kandidaten 2023

