Abnehmerfolg: Iris Klein verrät stolz ihr aktuelles Gewicht

Sie kann wirklich stolz auf ihre Erfolge sein! Hinter Iris Klein (56) liegt ein turbulentes Jahr. Anfang des Jahres hatte sie sich von ihrem Ehemann Peter Klein (56) getrennt – öffentlicher Rosenkrieg inklusive. Seither hat sich bei der einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin viel getan: neue Liebe, neue Brüste und neue Wohnung. Aber damit nicht genug: Iris berichtet stolz von ihrem Abnehmerfolg!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich die 56-Jährige mal wieder den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei will einer von ihnen wissen, wie viel die Mutter von Daniela Katzenberger (36) bereits abgenommen hat. "Ich bin von 88 Kilo auf 72 runter und dann wieder drei rauf", antwortet Iris stolz. Allerdings habe sie sich vorgenommen, "unter 70 Kilo" zu kommen.

Die Motivation ist schon mal da – und das nicht grundlos. Erst vor einer Woche war Iris in der Mode-Metropole New York auf dem Laufsteg zu sehen. Auf dem Catwalk trug die TV-Persönlichkeit eine Lederleggings mit seitlicher Schnürung, ein Top mit Tiger-Print sowie eine bunte Jacke mit einem Hüftgürtel. Später lief sie sogar Hand in Hand mit Pia Bolte, die Designerin des Outfits, über die Bühne.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Persönlichkeit

ActionPress Iris Klein im Mai 2023

