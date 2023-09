Nach Verurteilung: Danny Mastersons Frau lässt sich scheiden

Bijou Phillips (43) will sich von Danny Masterson (47) scheiden lassen! In den vergangenen Monaten hatte der "Die wilden Siebziger"-Star immer wieder für besorgniserregende Schlagzeilen gesorgt: Wegen Vorwürfen der Vergewaltigung musste er sich vor Gericht verantworten. Im vergangenen Mai wurde Danny schließlich in zwei von drei Fällen für schuldig gesprochen – und zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Frau betonte dabei stets, ihm zur Seite zu stehen. Doch nun hat Bijou ihre Meinung geändert – und die Scheidung eingereicht!

Das bestätigten die Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen. Laut dem Medium hat die 43-Jährige am Montag die Scheidungspapiere vor einem kalifornischen Gericht eingereicht. Genauere Hintergründe, die zu ihrer Entscheidung geführt haben, sind bis dato nicht bekannt. Zuletzt bezeichnete Bijou Danny sogar als "einen lebensrettenden Partner für mich".

Wie ein Insider zuletzt gegenüber People verriet, wolle Bijou trotz der Umstände ihren Mann nicht aufgeben. "Sie liebt Danny und hat keine Pläne, die Scheidung einzureichen. Sie wird bei allem an seiner Seite sein", berichtete die Quelle und fügte außerdem hinzu: "Sie macht eine sehr schwierige Zeit seit der Verurteilung mit."

Anzeige

Getty Images Bijou Phillips und Danny Masterson

Anzeige

Getty Images Bijou Phillips und ihr Mann Danny Masterson

Anzeige

Getty Images Danny Masterson und Bijou Phillips

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de