Alle Infos zur Trennung von Julian Zietlow und seiner Kate!

Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia gehen von nun an getrennte Wege. Der Fitness-Influencer hatte sich vor einigen Monaten für seine neue Freundin von seiner Ehefrau Alina Schulte im Hoff getrennt. Seitdem teilte das Paar reichlich Pärchen-Content im Netz. Auch über ihr Sexleben sprachen die beiden nur allzu gerne. Doch nun gibt die Beauty überraschend das Liebes-Aus auf Instagram bekannt: "Ich hörte deutlich eine innere Stimme, die ich in den letzten Wochen nicht hören wollte: 'Du bist unglücklich.' [...] Julian und ich sind nicht länger zusammen." Doch sie seien im Guten auseinandergegangen: "Er ist die Liebe meines Lebens. Er ist das Beste, was mir passiert ist."

