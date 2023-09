Lässig! Prinz William joggt durch Central Park in New York

Prinz William (41) hält sich stets topfit! Als zukünftiger König von England übernimmt der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) immer mehr royale Pflichten. Anlässlich des diesjährigen Earthshot Prize Innovation Summit befindet sich der dreifache Vater aktuell in New York – und auch dort achtet er auf seine sportliche Figur: Wie ein waschechter New Yorker joggte William nun durch den Central Park!

Das verrät der 41-Jährige selbst auf dem Earthshot Prize Innovation Summit während eines Gesprächs mit der früheren Gewinnerin Vaitea Cowan. "Ist das wahr? Warst du heute Morgen im Central Park joggen?", fragt sie William, woraufhin er lässig antwortet: "Das war ich, Vaitea, ja. Ich habe beschlossen, mich den Horden von New Yorkern anzuschließen, die ihre Morgenroutine machen." Für den britischen Thronfolger war der sportliche Ausflug "wunderbar".

Der Lauf war der Auftakt zu einem ereignisreichen Tag für den Royal. Neben dem Gespräch gab William im Rahmen des Earthshot Prize die 15 Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs bekannt. Die fünf Gewinner werden in diesem Jahr in Singapur am 7. November vorgestellt – auch der ältere Bruder von Prinz Harry (39) wird dorthin reisen. "Wir wollen um die Welt reisen. Wir wollen Lösungen an verschiedenen Orten sehen", begründete er den Ort der diesjährigen Preisverleihung.

Anzeige

Getty Images Prinz William bei den BAFTA Awards 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass William durch den Central Park joggt? Mega! Er ist so bodenständig! Ist mir eigentlich egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de