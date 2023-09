Nach Brust-OP: Sarah Ferguson strahlt im Schmetterlingskleid

Sarah Ferguson (63) erstrahlt in vollem Glanz. Ende Juni war die geschiedene Ehefrau von Prinz Andrew (63) mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: Bei ihr war Brustkrebs diagnostiziert worden. Folglich hatte sich die Kinderbuchautorin wenig später einer Mastektomie unterziehen müssen. Seither zog sich die Britin überwiegend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch nun verblüfft Sarah in einem eleganten Look bei einem Event!

Bei einer öffentlichen Veranstaltung im schwedischen Göteborg überreichte die 63-Jährige unter anderem der amerikanischen Schauspielerin Kristin Davis (58) einen Ehrenpreis. Auf Bildern, die Hello! Magazine vorliegen, ist zu sehen, dass Sarah sich ordentlich in Schale schmiss. Sie entschied sich für ein bodenlanges Kleid in Schwarz mit buntem Schmetterlings-Print – und sah darin wirklich umwerfend aus!

Erst vor wenigen Wochen hatte Sarah in ihrem Podcast "Tea Talks" verraten, dass sie angefangen habe, ihrer Oberweite Spitznamen zu geben. "Ich bin gerade dabei, mich mit meinem neuen besten Freund Derek auf der linken Seite zu arrangieren, und er ist sehr wichtig, weil er mir das Leben gerettet hat", hatte die Dutchess of York erklärt. Ihre rechte Brust nenne sie hingegen Eric.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im September 2022

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de