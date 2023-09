Süße Überraschung: Pia Tillmann und Zico erwarten ein Baby!

Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) überraschen ihre Fans mit einer wunderbaren Neuigkeit! Die Schauspielerin und der ehemalige Bachelorette-Kandidat lernten sich am Set der TV-Serie Köln 50667 kennen und nach kurzer Zeit auch lieben. In den sozialen Medien gewähren die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten ihren Fans seither immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Paar. Doch in ein paar Monaten sind die Turteltauben zu dritt: Pia und Zico erwarten nämlich ein gemeinsames Baby!

Richtig gehört, auf ihrem Instagram-Profil verkündet die Zweifach-Mama in spe jetzt diese erfreuliche Neuigkeit. Zu einem Foto, auf dem Pia und Zico ein Ultraschallfoto in die Kamera halten, schreibt sie voller Emotionen: "Mehr muss man dazu nicht sagen!" In einem Clip ist zudem schon ein kleiner Babybauch zu sehen.

Nicht nur die werdenden Eltern sind bei diesen News ganz aus dem Häuschen – auch zahlreiche Fans freuen sich auf der Fotoplattform mit Pia und Zico! "Aw, Glückwunsch euch beiden", "Wie schön!" oder auch "Wie toll ist das denn?! Herzlichen Glückwunsch!", kommentieren den Beitrag beispielsweise drei User.

