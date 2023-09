Chrissy Teigen und John feiern erneute Hochzeit mit Kids!

Natürlich dürfen ihre Sprösslinge nicht fehlen. Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) sind Anfang dieses Jahres zum dritten Mal Eltern geworden. Doch kurz nach der Geburt der kleinen Esti durften sich das Model und der Sänger über weiteren Familienzuwachs freuen: Ihr Sohn Wren erblickte im Juni per Leihmutter das Licht der Welt. Nun erneuern Chrissy und John ihr Eheversprechen in Italien, wo ihre vier Kids natürlich nicht fehlen dürfen!

Ihren zehnten Hochzeitstag nimmt das Paar als Anlass, um ihre Liebe zueinander noch einmal zu feiern. Doch anstelle eines romantischen Italientrips zu zweit setzen die Influencerin und der "All of Me"-Interpret lieber auf eine Familienreise, wie Bilder bei Instagram zeigen: Auf einem der Fotos befindet sich die vierfache Mama gemeinsam mit ihren jüngsten Sprösslingen in der Maske. Auf einer anderen Aufnahme kuschelt sie mit ihrer Tochter Luna (7) – und auch Sohnemann Miles (5) kommt nicht zu kurz: So zeigt ein Schnappschuss, wie er seine Eltern umarmt.

Offenbar ist die Reise noch schöner geworden, als es sich Chrissy hätte erträumen können. "Ich habe so viele Dinge von diesem wahnsinnig perfekten und emotionalen Wochenende mitzuteilen, aber ich bin immer noch nicht in der Lage, alle meine Gedanken zusammenzufassen", schreibt die 37-Jährige zu der Bilderreihe und merkt an, dass sie dankbar für ihre Freunde und ihre Familie sei.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihrem Sohn Miles

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, 2023

