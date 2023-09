Es gibt erste Fotos von Chrissy Teigens erneuter Hochzeit!

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) zelebrierten ihre Liebe! Die US-amerikanische Moderatorin und der Musiker gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Tagen feierten die stolzen Eltern von vier Kindern bereits ihren zehnten Hochzeitstag – und zu diesem Anlass erneuerten die beiden ihre Eheversprechen im Rahmen einer romantischen Feier in Italien erneut. Jetzt gibt es auch endlich die ersten Fotos von Chrissy und Johns erneuter Hochzeit!

Diese Schnappschüsse, die jetzt People vorliegen, zeigt das glückliche Paar an ihrem zehnten Hochzeitstag in der Nähe des Comer Sees in Italien. Auf einem der Fotos stehen Chrissy und John freudestrahlend auf einem Balkon. Dabei trägt der "All of Me"-Sänger einen weißen Anzug mit einer schwarzen Fliege. Das Model hüllt ihren Körper hingegen in ein elegantes Abendkleid mit Rüschen-Details und rundet den Look mit einem Haarreifen ab.

Laut Insidern, die bei den Feierlichkeiten vor Ort waren, sei das Event für das Paar ziemlich perfekt verlaufen! "Es war magisch! Alles war einfach perfekt!", berichtet einer der Informanten und fügt hinzu: "Chrissy war so glücklich!"

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, 2023

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, April 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

