Khloé Kardashian zeigt krasse Beule nach ihrer Hautkrebs-OP

Khloé Kardashian (39) zeigt Einblicke von ihrer Hautkrebs-Erkrankung. Vor knapp einem Jahr hatte die TV-Bekanntheit öffentlich gemacht, dass in ihrem Gesicht ein Tumor entdeckt wurde, der operativ entfernt werden musste. Mittlerweile hat sie sich von dem Melanom vollends erholt. Aber jetzt gibt der The Kardashians-Star weitere Details zu dem Eingriff preis: Nach der OP hatte Khloé eine krasse Einbuchtung in ihrem Gesicht!

In ihrer Instagram-Story teilt die Schwester von Kim Kardashian (42) jetzt Einblicke von der Krankheit und zeigt erstmals, dass sie deswegen eine krasse Beule im Gesicht hatte. "Wir mussten einen Tumor aus meiner Wange entfernen und ich hatte eine Einbuchtung. Ich beschwere mich auf keinen Fall, denn ich habe lieber eine Beule als ein Melanom", schreibt Khloé zu einigen Fotos der Verletzung. Mittlerweile habe sie die Beule aber unterspritzen lassen: "Ich habe übrigens über neun Monate darauf gewartet, dass diese gefüllt wird."

Khloé nimmt diese Geschichte zum Anlass, ihre Fans und Follower darauf aufmerksam zu machen, sich regelmäßig checken zu lassen. "Ich hätte nie gedacht, dass sich dieser winzige Fleck in Hautkrebs verwandeln würde und ich kann mir nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn ich nicht zum Arzt gegangen wäre, um ihn untersuchen zu lassen", führt sie weiter aus.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Einbuchtung nach der OP

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian nach der Tumorentfernung

Getty Images Khloe Kardashian im Januar 2020 in Los Angeles

