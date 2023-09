"Knallfrösche": Das sagen Fans zu den "Love Island"-Granaten

Die Liebesinsel wurde heute Abend ordentlich aufgemischt! Während die männlichen Love Island-Hotties in der Casa Amor die zwei neuen Granaten Lucie und Vani kennenlernen durften, bekamen auch die Ladys in der Villa Besuch: Die drei Granaten Jan, Angelo und Leandro heizen fortan ebenfalls den Singles ein – und stellen garantiert eine große Konkurrenz dar. Aber wie kommen die drei Neuzugänge bei den Zuschauern an?

Auf der Nachrichtenplattform X fallen die Meinungen ziemlich unterschiedlich aus. Einige User sind von den drei neuen Boys nicht wirklich angetan. "Na ja, die Granaten sind eher Knallfrösche" oder auch "Was labern die Männer da?! Da würde ich keinen nehmen", wettern beispielsweise zwei Nutzer. Die neuen Girls kommen da schon besser an. "[Sie] ist also meine neue Favoritin", schwärmt ein Fan von Vani.

Doch letztendlich zählt sowieso nur, was die Islander auf der Liebesinsel zu den Neuzugängen sagen. Evi hat jedenfalls schon ein Auge auf eine der Granaten geworfen. "Ich finde den Jan ganz gut. [...] Der sieht nicht aus wie jeder", erklärt sie.

Leandro, "Love Island"-Kandidat

Jan, "Love Island"-Teilnehmer

Evi, "Love Island"-Kandidatin 2023

