Heißer Nachschub: Fünf neue Granaten bei "Love Island"!

Die Villa wird mal wieder aufgemischt! Zehn Singles suchen bei Love Island derzeit die große Liebe. Während manche Couples eher freundschaftlich matchen, scheint es bei Laura und Leon richtig zu funken. Die beiden waren sogar schon in der Private Suite und verbrachten dort eine heiße Nacht – inklusive Orgasmen. Doch heute weht ein neuer Wind durch die Villa, der eventuell gefestigte Couples noch mal durchwirbeln könnte: Fünf neue Granaten ziehen ein.

Die Boys werden einen entspannten Tag am Strand verbringen – das glauben sie zumindest. Aber dort wartet eine süße Überraschung auf sie. Studentin Lucie aus Wolfsburg und die 24-jährige Vanessa aus Hamburg rauschen mit dem Boot an und crashen den ruhigen Ausflug am Strand. "Die sind beide stabil", flüstert Luca Fabi zu. Auch Hannes Mörl kann sein Glück kaum fassen. "Hannessy ist sehr happy", freut er sich. Währenddessen warten die Mädels in der Villa und ahnen noch nichts von ihrer Konkurrenz.

Wenig später dämmert es den Islanderinnen, dass ihre Männer vorerst nicht zurückkehren. Die sind nämlich mit den neuen Granaten in der "Casa Amor", wo sie erst mal bleiben werden. "Jetzt geht mein Typ da rüber mit anderen Weibern in eine andere Villa?", fragt sich Jenny. Die Trübsal ist aber nicht von Dauer: Die Ladys bleiben nämlich nicht lange allein. Granate Angelo aus Köln, Vertriebler Jan aus Meckenheim und der 23-jährige Industriekaufmann Leandro besuchen sie in ihrer Villa.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Lucie, "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Angelo, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Magdalena Possert Jan, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI / Magdalena Possert Leandro, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Welchen Islander findet ihr am heißesten? Jan. Vani. Lucie. Angelo. Leandro. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de