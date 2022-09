Céline Bethmann klärt auf: Sie datet Lukas Bossert nicht!

Céline Bethmann (24) räumt mit den Gerüchten auf! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin sorgt mit ihrem Liebesleben in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Im April war die Beauty nämlich mit Mats Hummels (33) in Verbindung gebracht worden. Bei einer Filmpremiere Schritt sie zudem an der Seite des Gastronomen Lukas Bossert über den Red Carpet – woraufhin viele mit einem Liebes-Outing rechneten. Gegenüber Promiflash klärte Céline die Sache jetzt aber auf!

Bei der Show von Lascana im Rahmen der Berlin Fashion Week stand die 24-Jährige im Promiflash-Interview nun nämlich Rede und Antwort. Auf ihren Teppich-Auftritt mit Lukas angesprochen, klärte Céline auf: "Er war meine Begleitung, ja. Aber er ist einfach ein guter Freund von mir." Mit dem Unternehmer laufe also nichts, machte sie deutlich.

Ihr Liebesleben halte sie von nun an ohnehin lieber privat, betonte Céline: "Mir gibt es einfach Sicherheit, mein Privatleben ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten." Über alle wichtigen Entwicklungen in ihrem Leben informiere sie ihre Fans regelmäßig über die sozialen Netzwerke.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Model

Getty Images Céline Bethmann und Lukas Bossert bei der Premiere von "The Gray Man" in Berlin, Juli 2022

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, April 2022

