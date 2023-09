Weitere Vorwürfe: Lachte Russell Brand über einen Vorfall?

Die Negativschlagzeilen um Russell Brand (48) reißen nicht ab. Seit einigen Tagen stehen schwere Vorwürfe gegen den Komiker im Raum: Mehrere Frauen behaupten, dass der Moderator sie zwischen 2003 und 2013 emotional missbraucht und vergewaltigt haben soll. Diese harten Anschuldigungen streitet der Brite bisher allerdings komplett ab – er besteht darauf, dass die Beziehungen alle einvernehmlich waren. Nun sind weitere Vorwürfe gegen Russell laut geworden.

Wie Mirror berichtet, wirft nun eine weitere Frau dem 48-Jährigen vor, sich unangemessen verhalten zu haben. Russell habe sich ungewollt vor ihr entblößt. Der Vorfall soll sich im Jahr 2008 ereignet haben. In seiner eigenen BBC-Radiosendung wurde die Begegnung wohl sogar thematisiert. In einem Ausschnitt der Show witzelte Matt Morgan: "Es ist 25 Minuten her, dass er einer Frau seinen Pimmel gezeigt hat." Russell habe daraufhin laut gelacht und gesagt: "Sehr leicht zu verurteilen! Sehr leicht zu verurteilen!"

Matt hat inzwischen sein Schweigen gebrochen. Gegenüber News at 10 gesteht der Komiker: "Ich war mir der Art dieser Begegnung bis jetzt nicht bewusst." Er habe sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, als er auf die Auswirkungen der Sendung zurückblickte. "Ich wiederhole, dass ich jede Form der Misshandlung von Frauen absolut verurteile", macht der Brite deutlich.

Getty Images Russell Brand, Schauspieler

Getty Images Russell Brand im November 2014

Getty Images Russell Brand im Juni 2015

