Zuschauerkommentare: Hat "Love Island"-Fabi eine Freundin?

Es kommen brisante Nachrichten in die Villa! Eigentlich waren Fabi und Alessa von Anfang an bei Love Island glücklich miteinander – auch wenn sie nicht immer ein Couple waren. Sie fanden aber immer wieder zueinander. Die heutige Folge könnte allerdings einen Keil zwischen die Turteltauben treiben. Die Islander lesen Zuschauerkommentare vor und dabei kommt womöglich ein dunkles Geheimnis ans Licht: Hat Fabi etwa zu Hause eine Freundin, die auf ihn wartet?

"Fabi und Alessa sind zwei absolute Red Flags", schreibt ein Fan im Netz. Das müssen die zwei erst mal verdauen. Doch für Alessa kommt es noch dicker: "Der Typ hat vor ein paar Tagen meiner Freundin noch was von Kinder kriegen und Haus bauen erzählt." Das hat gesessen. Der Schock steht der Blondine förmlich ins Gesicht geschrieben. Ob sich an ihren Gefühlen füreinander jetzt etwas ändern wird?

Dabei lief es bei den beiden in den vergangenen Tagen so gut. Sie durften sogar eine Nacht in der Private Suite verbringen, wo es ordentlich heiß wurde. Alessa zog sich nämlich kurzerhand aus und zeigte ihren Körper in sexy roten Dessous. Zusammen stiegen sie in die Wanne, wo leidenschaftlich geknutscht wurde.

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Love Island, RTL II Alessa, "Love Island"

Instagram / _fabi.jng Fabi, "Love Island"-Kandidat

