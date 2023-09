"Angebliche Freunde": Henrik Stoltenberg ist enttäuscht

Das ging nicht spurlos an ihm vorbei! Henrik Stoltenberg hatte in den vergangenen Monaten mächtig in der Kritik gestanden. Wegen Volksverhetzung und rechtsextremistischen Äußerungen wurde der Politiker-Enkel zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt, gegen die er zunächst Revision eingelegt hatte. Da er diese wieder zurückzog, ist die Strafe nun gültig. Doch nicht nur finanziell ist dem ehemaligen Love Island-Teilnehmer ein großer Schaden entstanden: Viele Freunde wendeten sich in dieser Zeit von ihm ab. Henrik ist total enttäuscht.

In einem Statement auf Instagram spricht er von "angeblichen Freunden", die sich in den vergangenen Monaten gegen ihn gestellt haben. "Das hat mich so traurig gemacht und verletzt, dass mich keiner wirklich gefragt hat, 'Henrik, wie war die wirkliche Geschichte?'", räumt er sichtlich enttäuscht ein. Der Hottie habe nicht verstehen können, warum seine Freunde die bis dato nicht verurteilten Vorwürfe gegen ihn nicht angezweifelt haben. "Dafür wurde ich zerlegt, ich wurde auseinandergenommen", erinnert er sich.

In den vergangenen Monaten habe der Influencer sein Leben total verändert. "Seit mittlerweile sieben Monaten lebe ich im Ausland. Ich habe gerade ein Studium begonnen, lebe bewusster und gesund und mache viel Sport. Vor allem habe ich Körper und Kopf entgiftet", erzählt Henrik. Nach Deutschland komme er nur noch sehr selten.

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de