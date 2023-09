Nach endgültigem Urteil: Henrik Stoltenberg meldet sich

Henrik Stoltenberg meldet sich erstmals zu Wort! In den vergangenen Monaten hatte die ehemalige Love Island-Teilnehmer für mächtig Wirbel gesorgt: Wegen Volksverhetzung und rechtsextremistischen Äußerungen wurde der Politiker-Enkel zu einer Geldsumme von 15.000 Euro verurteilt. Zwischenzeitlich legte Henrik sogar Revision ein, zog diese aber vor wenigen Tagen endgültig zurück. Nach diesen Neuigkeiten meldet sich nun Henrik erstmals bei seinen Fans im Netz!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 26-Jährige ein umfassendes Statement – und erklärt, dass die ihm vorgeworfenen Ereignisse falsch in der Öffentlichkeit dargestellt wurden. "Es ist einfach lächerlich und traurig, dass mir jetzt deshalb 'rechtes' Denken nachgesagt wurde", so Henrik. Umso mehr leide der Realitystar jetzt. "Ich habe keine Einnahmen mehr und die Anwalts- und Gerichtskosten ruinieren mich. Ich lebe bei meinen Eltern, Verwandten und Freunden, weil ich mir eine eigene Wohnung nicht leisten kann", offenbart Henrik und fügt außerdem hinzu: "Feststeht, dass meine berufliche und private Existenz in Deutschland zerstört ist."

Der Ex von Paulina Ljubas (26) wolle sich nach den Ereignissen nun auf "die echten und wichtigen Dinge" konzentrieren. "Seit mittlerweile sieben Monaten lebe ich im Ausland. Ich habe gerade ein Studium begonnen, lebe bewusster und gesund und mache viel Sport. Vor allem habe ich Körper und Kopf entgiftet", erklärt Henrik abschließend und bedankt sich zudem für die Unterstützung seiner Fans.

Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Henrik Stoltenberg, Influencer

Henrik Stoltenberg, ehemaliger "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

