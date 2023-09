Dieser Star versteckt sich im "The Walking Dead"-Spin-off!

Ob die Fans diesen Superstar gesehen haben? 2022 war die Serie The Walking Dead zu Ende gegangen. Doch die Fans mussten sich nicht endgültig verabschieden, denn aktuell laufen gleich mehrere Spin-offs. Während "Dead City" die Geschichte von Maggie (Lauren Cohan, 41) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 57) weiter verfolgt, steht im neuesten Sequel Publikumsliebling Daryl (Norman Reedus, 54) im Fokus. Doch in der Serie versteckt sich noch ein ganz anderer Fanliebling!

Die Rede ist hier aber nicht von einem Charakter aus dem Zombie-Franchise, sondern viel eher von einem Filmstar, den wohl kaum jemand erwartet: Robin Williams (✝63)! In "The Walking Dead: Daryl Dixon" verschlägt es den wortkargen Redneck Daryl nach Frankreich. Dort trifft er auf Überlebende der Zombieapokalypse und stellt fest, dass eine Gruppe Kinder Englisch lernt, indem sie sich die 70er-Jahre-Sitcom "Mork vom Ork" anschaut. Und dessen Hauptdarsteller ist kein Geringerer als der junge Robin, der mit der Serie seinen Durchbruch feierte.

Hierzulande müssen die "The Walking Dead"-Fans sich wohl noch gedulden, bis sie die ersten Folgen der neuen Serie auf Deutsch erleben können. Doch es gibt bereits einen Grund zur Freude. "Noch vor der Serien-Premiere freuen wir uns, mit Daryl ein zweites Mal die Apokalypse nach Frankreich zu bringen", verkündet der AMC-Unterhaltungschef Dan McDermott auf der San Diego Comic Con. In Staffel zwei solle es an ikonische Orte wie unter anderem Notre Dame gehen.

Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

United Archives GmbH Robin Williams (r.) und Pam Dwaber in "Mork vom Ork", 1978

Getty Images Norman Reedus im Oktober 2022

