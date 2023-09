Dinnerdate: Sophie Turner und Taylor Swift hängen wieder ab

Sie scheinen sich ziemlich gut zu verstehen! Derzeit ist die Scheidung von Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) in vollem Gange. Die Schauspielerin und der Sänger trennten sich nach vier Jahren Ehe und zwei Kindern. Die Beauty klagt jetzt gegen ihren Ex, da er die Kinder in den USA behalten will und sie mit den Kids nach Großbritannien möchte. Vom Scheidungsdrama lenkt sich die Beauty deswegen mit ihren Freundinnen ab. Mit Joes Ex Taylor Swift (33) verbrachte sie schon einen Abend. Jetzt haben sich Sophie und Taylor erneut getroffen.

Wie Daily Mail berichtet, wurde die zweifache Mama am Donnerstagabend dabei gesehen, wie sie ein Restaurant in New York besucht. Sie trug ein weißes Shirt zu einem grauen Maxirock, zu dem sie eine farbenfrohe Luxustasche kombinierte. Wie Paparazzifotos zeigen, betrat wenige Minuten später die "Shake It Off"-Interpretin dasselbe Lokal, wo sich die beiden offenbar trafen. "Es schien so, als würde Sophie den Abend genießen", berichtete ein Insider.

Vermutlich hatten sich die beiden Powerfrauen noch einiges zu erzählen. Vor wenigen Tagen hatten sie sich nämlich schon mal in einem Restaurant getroffen. Dort waren sie dabei fotografiert worden, wie sie Arm in Arm das Lokal verließen und ziemlich glücklich aussahen.

ActionPress Sophie Turner im September 2023

MEGA Taylor Swift im September in New York

Getty Images Sophie Turner im Januar 2020

