Joe Jonas' Exen Sophie Turner und Taylor Swift hängen ab

Sie setzen ein Statement! Vor wenigen Wochen gaben Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihr Ehe-Aus nach vier gemeinsamen Jahren und zwei Kindern bekannt. 2008 war der Sänger auch wenige Monate mit Taylor Swift (33) zusammen gewesen. Die beiden Frauen verbindet aber nicht nur der gemeinsame Ex, sondern offenbar auch eine enge Freundschaft. Die Ladys wurden nämlich bei einem Mädelsabend gesehen: Sophie und Taylor genießen ihre Zeit zusammen.

Wie unter anderem Daily Mail Celebrity berichtet, waren die Schauspielerin und die Sängerin am Dienstagabend zusammen in New York unterwegs. Bei einem gemütlichen Dinner genossen die beiden die Zeit zusammen und hatten sich vermutlich viel zu erzählen. Arm in Arm wurden sie dabei gesehen, wie sie das Restaurant im Anschluss verließen. Taylor trug einen langen Jeansmantel, während Sophie ein Glitzertop mit einer weiten Hose kombinierte.

Ob die Game of Thrones-Darstellerin damit den Vorwürfen gegen sie trotzt? Sophie wurde nämlich unterstellt, dass sie eine Party-Sucht habe und sich deswegen nicht um die gemeinsamen Kinder kümmern würde. Von ihren Fans bekam die zweifache Mutter aber schon den Rücken gestärkt. Ein User ärgerte sich auf X: "Joe Jonas ist wirklich da draußen und sagt: 'Ich lasse mich von meiner Frau scheiden, weil sie mich zwingt, auf unsere beiden Kinder aufzupassen, während sie arbeitet.'"

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

