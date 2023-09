Emma Watson braucht für ihren Uni-Start ein Sicherheitsteam

Emma Watson (33) geht lieber auf Nummer sicher. Die Schauspielerin war durch ihre Rolle als fleißige Hogwarts-Schülerin Hermine Granger in Harry Potter bekannt geworden. Privat ist sie genauso ein Bücherwurm wie ihre Figur: Sie studierte am Worcester College der renommierten Universität Oxford und an der Brown University in den USA. Von letzterer erhielt sie 2014 den Bachelor in englischer Literatur. Nun geht es für Emma zurück in den Hörsaal – aber das nicht ohne ausreichenden Schutz.

Wie unter anderem The Sun berichtet, kehrt Emma zurück nach Oxford, um dort einen Teilzeit-Master zu machen. Doch für ihre Kommilitonen wird es wohl schwer werden, sie richtig kennenzulernen – denn die Elitehochschule soll ein Sicherheitsteam zusammengestellt haben, um Emma auf dem Campus vor neugierigen Blicken zu beschützen. Außerdem wird ihr wohl empfohlen, einen Großteil ihrer Vorlesungen online zu besuchen, um den Kontakt mit anderen Studenten zu vermeiden. Eine Quelle erklärt: "Es gab in letzter Zeit einige Vorfälle und sie ergreift alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten."

Tatsächlich hatte Emma zuletzt eine unangenehme Begegnung mit einem Stalker. Zuvor war Chad Michael Busto bereits ihrer Kollegin Drew Barrymore (48) zu nahe gekommen. Doch Anfang September wurde er verhaftet, weil er in die Garderobe der 33-Jährigen eindrang. Laut TMZ soll er gerufen haben: "Ich will Emma Watson heiraten. Lasst mich mit Emma Watson reden."

Anzeige

Getty Images Emma Watson in Paris im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Emma Watson bei SiriusXM in NYC im März 2017

Anzeige

Getty Images Emma Watson im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de