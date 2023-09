"Endlich getraut": Anne Wünsche hat jetzt rosafarbene Haare!

Anne Wünsche (32) war wohl nach einer ordentlichen Portion Farbe! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wagte erst vor ein paar Wochen eine große Veränderung in Sachen Frisur: Die dreifache Mutter ließ sich von ihrer Tochter Miley im Urlaub ihre langen Haare ein ganzes Stück kürzer schneiden. Doch an diesem Look hat sich die Influencerin jetzt wohl schon wieder sattgesehen. Anne wagt nun erneut ein Umstyling – und trägt ihre Haare jetzt in farbenfrohem Rosa!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Anne jetzt ein kurzes Video, in dem sie sich vor und nach ihrem Besuch beim Friseur zeigt. Das Ergebnis: Die Café-Besitzerin trägt ihre Haare jetzt nicht nur deutlich länger, sondern auch in einem Pastellrosa. "Ich habe mich endlich getraut!", freut sich die Freundin von Karim El Kammouchi (34) und fügt hinzu: "Ich bin superhappy und liebe es total."

Annes Fans sind im Hinblick auf ihre neue Frisur geteilter Meinung. "Das steht dir unglaublich gut, es sieht total hochwertig aus", schwärmt beispielsweise eine Followerin. Eine andere kritisiert hingegen: "Irgendwie sieht es nicht professionell gemacht aus. Aber dir muss es gefallen – und das ist die Hauptsache."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

