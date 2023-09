Ruhm: David Beckham fühlte sich, als würde er "ertrinken"

Er kennt auch die Schattenseiten des Ruhms. David Beckham (48) hatte während seiner Karriere als Fußballer immer wieder für Aufsehen gesorgt. Doch auch abseits des Platzes waren die Medien an ihm interessiert. Er hatte nämlich Victoria Beckham (49) gedatet, die ebenfalls im Rampenlicht stand. Gemeinsam ist das Paar jedoch nicht aufzuhalten: Seit fast 25 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben und haben mittlerweile vier Kinder. Doch am Höhepunkt seines Erfolgs ging es David gar nicht gut.

In der Netflix-Dokumentation "Beckham" geben der ehemalige Kicker und seine Frau Einblicke in ihr Privatleben und in ihre Karriere. "Ich aß nicht, ich schlief nicht, es forderte einen Tribut von mir, den ich selbst nicht kannte", erinnert sich der Hottie. Besonders die Streitigkeiten mit seinem damaligen Trainer Alex Ferguson bei Manchester United hätten ihm zu schaffen gemacht. "Wir waren am Ertrinken", sagt er. Das ehemalige Spice Girl wirft ein: "Es ist unterhaltsam, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, oder? Es sei denn, man ist mittendrin."

Dennoch haben sie alle Hürden gemeinsam als Familie gemeistert. Dass die beiden nach 24 Ehejahren immer noch glücklich miteinander sind, zeigen sie gerne im Netz. Im vergangenen Monat veröffentlichte die Beauty ein paar Schnappschüsse aus dem Urlaub auf Instagram: Auf einem Foto knutschen David und Victoria leidenschaftlich vor einem Sonnenuntergang.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im Fußballstadion in Nashville, August 2023

Anzeige

Getty Images David Beckham im Jahr 2001

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de